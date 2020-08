Fiona Ferro nu va participa la US Open

"Este o mica accidentare, are un disconfort la o coasta. Fiona a simtit-o inca din semifinalele de la Palermo, dar a reusit sa o ascunda. Nu voia sa-si asume riscuri la Praga si acum trebuie sa efectueze controale. Nu s-a oprit niciodata. Deseori s-a pregatit cu parteneri de antrenament foarte buni in timpul izolarii. Dar competitia este altceva. Ar trebui sa revina la Roma sau la Strasbourg. In orice caz, pe zgura. Sper sa poata merge la Roland-Garros daca turneul este mentinut", a declarat tata sportivei, Fabrizio Ferro.Fiona Ferro a invins-o, duminica, in finala de la Palermo, pe favorita 4, sportiva din Estonia Anett Kontaveit, locul 20 WTA, cu scorul de 6-2, 7-5, intr-o ora si 43 de minute.US Open este programat intre 31 august si 13 septembrie. Mai multe jucatoare, intre care liderul WTA, Ashleigh Barty , detinatoarea trofeului, Bianca Andreescu , Elina Svitolina si Kiki Bertens, au renuntat la grand slam-ul american, din cauza pandemiei de coronavirus.