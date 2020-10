Fosta iubita de origine romana i-a dat "lovitura" tenismenului Alexander Zverev: "Sunt insarcinata"

Nascuta la Berlin din parinti romani, frumoasa Brenda (23 de ani) a intrat in 2019 intr-o relatie cu Alexander, unul dintre cei mai valorosi jucatori de tenis din circuitul masculin. Cei doi s-au despartit insa in aceasta vara, ultima lor aparitie publica fiind la turneul demonstrativ organizat de Novak Djokovic la Belgrad, in plina pandemie.Legatura dintre Brenda si Alexander (23 de ani) e departe insa de a se fi incheiat, de vreme ce bruneta a facut anuntul pe care Zverev n-ar fi vrut sa-l auda. "Sunt insarcinata in 20 de saptamani si astept un copil cu Alex. Nu mai suntem impreuna, pentru ca avem viziuni diferite despre viata. Copilul n-a fost planificat, dar voi face totul sa-i asigur cresterea. Eu sunt norocoasa ca imi pot creste singura copilul", a afirmat Brenda, lasand de inteles ca nu va apela in nici un fel la viitorul tata Alexander Zverev si nici nu va imparti custodia bebelusului.