FOTO Simona Halep, incantatoare alaturi de iubitul Toni Iuruc, la botezul nepotelului

Inainte de a pleca in Italia, la Roma, pentru turneul pe zgura premergator celui de la Roland-Garros, Simona Halep a avut parte de clipe minunate alaturi de cei dragi. In compania iubitului, omul de afaceri Toni Iuruc (41 de ani), constanteanca a luat parte la ceremonia restransa in care s-a desfasurat botezul baietelului aparut recent in viata fratelui sau.Surazatoare si intr-o tinuta eleganta, Simona avut o atitudine dragastoasa fata de partenerul sau, dupa cum se poate vedea in fotografia in care cei doi se tin tandru de mana. Evident, de la botez n-au lipsit ncii parintii Simonei, in frunte cu Stere senior, dupa care a fost botezat si cel mai mic mebru al familiei.