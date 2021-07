Gabriela Ruse si-a aflat adversara din finala de la Hamburg. E o fosta jucatoare de Top 10 mondial

Petkovic, 33 de ani, a invins-o, sambata, in penultimul act, cu scorul de 7-6 (4), 4-6, 7-5, pe compatrioata ei Jule Niemeier, locul 167 WTA, beneficiara a unui wild card, dupa un meci de aproape trei ore.La randul ei, Elena-Gabriela Ruse, locul 198 WTA, venita din calificari, a intrecut-o, in semifinale, cu scorul de 2-6, 6-1, 6-4, pe principala favorita a competitiei, Daiana Iastremska din Ucraina, locul 38 WTA, dupa un meci de doua ore si 3 minute.Jucatoarea romana si-a asigurat un premiu de 13.224 de euro si 192 de puncte WTA prin calificarea in prima ei finala WTA din cariera. Castigatoarea turneului primeste un premiu de 25.548 de euro.Succesul de sambata ii permite sportivei de 23 de ani apropierea de Top 150 WTA. Ea a isi va depasi cea mai buna clasare din cariera, locul 159 WTA.Ruse si Petkovic nu s-au mai intalnit in circuitul WTA.