Prima finala, primul trofeu! Turneu de exceptie facut de tenismena Gabriela Ruse la Hamburg

Dupa un meci extrem de echilibrat, Ruse s-a impus cu 7-6, 6-4, trecandu-si in palmares primul trofeu WTA.Desfasurarea LIVE a meciului:*Victorie Gabriela Ruse, 7-6, 6-4.*Ruse e la un pas de victorie, 5-4.*4-4, Petkovic egaleaza.*4-3, Ruse trece in avantaj in setul al doilea.*3-3 de la 0-3, Ruse egaleaza spectaculos.*Ruse revine, 3-2 pentru Petkovic.*3-0 pentru nemtoaica.*2-0, Petkovic se desprinde.*Petkovic incepe setul doi cu un break, 1-0.*Ruse castiga tie-break-ul cu 8-6 si se apropie de primul sau trofeu WTA*6-6, e tie-break in primul set.*6-5 pentru jucatoarea din Germania.*5-4 Petkovic.*Ruse egaleaza din nou, 4-4.*4-3 pentru Petkovic.*3-3 in primul set.*2-2, se mentine echilibrul.*Ruse trece in fata, 2-1.*1-0 pentru PetkovicPetkovic, 33 de ani, a invins-o, sambata, in penultimul act, cu scorul de 7-6 (4), 4-6, 7-5, pe compatrioata ei Jule Niemeier, locul 167 WTA, beneficiara a unui wild card, dupa un meci de aproape trei ore.La randul ei, Elena-Gabriela Ruse, locul 198 WTA, venita din calificari, a intrecut-o, in semifinale, cu scorul de 2-6, 6-1, 6-4, pe principala favorita a competitiei, Dayana Yastremska din Ucraina, locul 38 WTA, dupa un meci de doua ore si 3 minute.