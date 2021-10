Gabriela Ruse, încântată să joace cu Simona Halep: E idolul meu! VIDEO

Gabriela Ruse este steaua în ascensiune a tenisului românesc.

Ea a reușit să pătrundă în Top 100 și încearcă să-i calce pe urma SImonei Halep.

Ruse și Halep au câștigat la dublu la Indian Wells, partidă în care au avut publicul în spatele lor și s-au și distrat pe teren.

"Un privilegiu să joc dublu alături de idolul meu", a scris Ruse pe Instagram.

"Ei bine, a fost distractiv", a adăugat Simona pe twitter.

