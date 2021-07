Veste neasteptata primita de Gabriela Ruse dupa victoria carierei. Tenismena a fost invitata la Winners Open. E a cincea romanca pe tablou

Gabriela va intra pe tabloul principal al turneului de la Cluj alaturi de jucatoare de top si ar putea sa o reintalneasca acasa pe germanca Andrea Petkovic (97 WTA), pe care a invins-o in finala competitiei de la Hamburg.Ruse este a cincea jucatoare din Romania care intra pe tabloul principal la Winners Open, dupa Patricia Maria Tig, Irina-Camelia Begu, Ana Bogdan si Irina Bara.Turneul de tenis Winners Open va avea loc in 1-8 august, la Winners Sports Club, cu public. Abonamentele si biletele au fost puse in vanzare in date de 1 iulie si mai mult de jumatate au fost deja epuizate, precizeaza organizatorii. Competitia se va disputa pe zgura, va avea probe de simplu si dublu, premii de 235.000 de dolari si 250 de puncte in clasamentul WTAIn 2020, Winners Open a fost primul turneu de tenis cu premii in bani si fara puncte din Romania organizat dupa cele trei luni de izolare din anul 2020 (2-5 iulie). Competitia a fost atractiva pentru sase nume mari ale tenisului romanesc: Irina Begu , Irina Bara, Gabriela Ruse, Jaqueline Cristian, Georgia Craciun si Miriam Bulgaru. Gabriela Ruse a castigat marele premiu de 10.000 de dolari si a avut sansa sa joace un meci demonstrativ de dublu mixt cu Simona Halep Horia Tecau si Marius Copil