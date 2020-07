Grigor Dimitrov recunoaste ca nu este inca pregatit sa joace dupa ce s-a vindecat de coronavirus

"Coronavirus a fost greu pentru mine, asa ca am ramas acasa aproximativ o luna. Nu mai respiram bine, nu ma simteam bine. Eram obosit si am trecut prin toate simptomele, mi-am pierdut mirosul si gustul. Deci nu a fost distractiv", a declarat Dimitrov, dupa ce a pierdut primul sau meci din cadrul turneului Ultimate Tennis Showdown, in fata spaniolului Feliciano Lopez."Miscarea s-a imbunatatit, toate celelalte merg in directia corecta, dar inca nu este usor de recuperat. In mod clar, nu sunt pregatit sa concurez la cel mai inalt nivel in acest moment", a adaugat bulgarul."Oricat de puternic esti mental, ca persoana, sportiv sau orice altceva, inevitabil iti trec prin cap niste ganduri rele, asa ca a trebuit sa ma descurc si cu asta", a mai spus Dimitrov.Jucatorul bulgar a fost testat pozitiv la noul coronavirus cu ocazia participarii la turneul Adria Tour, organizat de sarbul Novak Djokovic, numarul unu mondial.Dimitrov a fost primul depistat infectat, ulterior anuntand ca au fost testati pozitiv croatul Borna Coric si sarbii Viktor Troicki si Novak Djokovic.