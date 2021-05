Halep si o veste trista: "Sunt mici sanse sa fiu la Paris" VIDEO

Citeste si: Fata lui Guardiola se iubeste cu un fotbalist celebru din Premier League "Trebuie sa mai fac o investigatie medicala, dar e vorba de o pauza de 3-4-5 saptamani. Este destul de grav, nu ma asteptam. N-am simtit absolut nimic, stateam la retur, am facut o mica saritura si atunci am simtit o duerere foarte mare. Ma recuperez in tara si e cel mai bine sa fii acasa. Va fi o perioada destul de dificila, dar moral sunt bine, o iau ca atare si accept ce s-a intamplat", a declarat ea."Obiectivul este sa fiu bine pana la Olimpiada, asta imi doresc. Sunt mici sanse sa particip la Paris, bineinteles ca este o dezamagire foarte mare, dar mai am cativa ani in fata si... bine ca s-a intamplat acum si nu la 25 de ani pentru ca este o accidentare destul de grava. Sper sa o mai am peste 10 ani, daca voi mai juca tenis", a mai spus Simona."Dupa 10 ani in care joc saptamana de saptamana, poate si uzura si-a spus cuvantul".Jucatoarea noastra a vorbit si despre gestul de la final al adversarei ei."Kerber este o fata deosebita, ne intelegem farte bine, suntem prietene, s-a purtat foarte frumos cu mine si ii multumesc. Am primit foarte multe mesaje de la oameni, le multumesc pe aceasta cale", a spus Simona Halep