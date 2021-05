Care este cea mai proasta veste pe care o poate primi Simona Halep dupa accidentarea de la Roma

Daca diagnosticul se confirma si este vorba despre ruptura si nu o micro leziune, recuperarea Simonei va dura in cel mai fericit caz o luna de zile, situatie in care ea nu va putea juca nici la Roland Garros, care incepe pe 30 mai, si foarte probabil nici la Wimbledon , care incepe pe 28 iunie, pentru ca revenirea se face treptat dupa astfel de accidentari, in care exista un risc extrem de mare de recidiva.O perspectiva cat de cat exacta a ceea ce va urma pentru Simona Halep se va putea realiza abia dupa RMN-ul va dezvalui cat de mare este leziunea, in functie de asta putand fi determinata si perioada recuperarii.O veste cu adevarat foarte proasta ar fi ca jucatoarea noastra sa nu s poata recupera la timp pentru a juca la Jocurile Olimpice. Acestea incep la 22 iulie, insa pentru a evolua cu succes la Tokyo, unde si-a propus o medalie, ea ar trebuie sa fie in plenitudinea fortelor cel tarziu la 1 iulie, pentru ca dincolo de forma fizica, Simona va trebuie sa-si intre in ritm siI cu fusul orar si cu conditiile din Japonia, unde se va juca pe hard.Dupa cum chiar ea a declarat, o medalie pentru Romania reprezinta principalul obiectiv pe 2021, probabil si pentru ca sunt anse mari ca aceasta sa fie ultima Olimpiada pentru Simona, care in septembrie implineste 30 de ani. In 2016, ea nu a mers la Rio de Janeiro, motivand ca se teme de virusul Zirka, iar in 2012, la Londra a fost eliminata in turul I.Dupa cum tot ea a declarant, Simona nu se vede jucand la nivel inalt mai tarziu de 32-33 de ani, intrucat vrea sa-si intemeieze o familie.