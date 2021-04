Cum a depasit Darren Cahill problemele de fus orar, dupa ce a venit din SUA in Romania

"Bine ai revenit in cea mai frumoasa tara din lume, D! Prima zi de antrenament dupa doua saptamani de recuperare si m-am intors pe zgura. A fost o zi buna!", a transmis Simona Halep In sectiunea de comentarii, Darren Cahill a dezvaluit felul in care Stere Halep, tatal Simonei, l-a ajutat sa depaseasca problemele cauzate de schimbarea brusca a fusului orar."Faptul ca tatal tau mi-a dat un coniac dupa amiaza chiar a functionat impotriva jetlag-ului", a scris Darren Cahill.Pentru Simona Halep va incepe sezonul de zgura cu urmatoarele turnee: Stuttgart (19-25 aprile), Madrid (29 aprilie-8 mai), Roma (10-16 mai), Rolland Garros (30 mai-13 iunie).Simona Halep a fost nevoita sa abandoneze la Miami, din cauza unor probleme medicale, dar in ciuda acestui fapt, ramane pe locul 3 in lume.