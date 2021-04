Cu ce mesaj l-a primit Simona Halep pe Darren Cahill in Romania

El a ales sa vina in Romania, in vederea pregatirii Simonei Halep pentru sezonul de zgura, care bate la usa: Stuttgart (19-25 aprile), Madrid (29 aprilie-8 mai), Roma (10-16 mai), Rolland Garros (30 mai-13 iunie)."Bine ati revenit in cea mai buna tara din lume, D! Prima zi inapoi dupa 2 saptamani de refacere si inapoi pe zgura. Astazi a fost o zi buna!", a fost mesajul transmis de Halep antrenorului ei, dupa prima zi de antrenamente. Simona Halep a fost nevoita sa abandoneze la Miami, din cauza unor probleme medicale, dar in ciuda acestui fapt, ramane pe locul 3 in lume.