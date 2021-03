Mesajul dur, dupa vaccinarea cu Pfizer a Simonei Halep: "D-aia nu va haleste populatia, papagalilor..."

Afirmatia acestuia l-a enervate pe jurnalistul Victor Ciutacu , care a postat un mesaj pe contul de Facebook in care l-a criticat dur pe medicul militar Valeriu Gheorghita , coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, si a comentat explicatia acestuia cu privire la cazul Simonei Halep."Nimic nu ma scoate mai tare din minti decat curvasaria politica proasta, lipsa de portocale si de raspundere. In loc sa recunoasca asumat ca, pe fondul valului de scepticism din societate, autoritatea statului a creat o portita pentru a beneficia de mediatizarea vaccinarii unor personalitati cu incredere si simpatie mare din partea populatiei, vine papuselul, ne scuipa-n ochi si ne sfatuieste sa deschidem umbrelele.Zi, bai, rasule, << Da, i-am oferit Simonei Halep posibilitatea (legala) de a intra prin fata, de a alege cand si cu ce se vaccineaza ca sa va convingem pe voi ca nu va cresc aripi si antene >> . Nu, tata, el o baga pe aia grea: << Nu a fost o exceptie. Am facut o schema necesara pentru o campioana a Romaniei >> . D-aia nu va haleste populatia, papagalilor...Strict pe fondul subiectului, daca ma intrebati pe mine, ideea de a o vaccina demonstrativ pe Simona Halep e, la baza, buna. Doar ca trebuia facuta, asumat, de la inceputul campaniei, iar langa ea sa fie, in linie, un lot de personalitati marcante ale Romaniei. Fix ca sa dea un sentiment de incredere populatiei. Isi luau cateva injuraturi ca baga vipurile-n fata, dar urneau caruta. Sigur, pentru asta mai era nevoie de logistica decenta, de vaccinuri suficiente, de creier si de curaj", a fost mesajul lui Ciutacu.Citeste si: