Sarbatoare mare in familia Simonei Halep! Ce se intampla azi la mii de kilometri de Miami

Stere este omul care a sacrificat totul pentru fiica sa. Fost fotbalist, el a riscat afacerile familiei pentru ca fiica sa poata juca tenis de performanta, simtind ca are potential.Nicolae Halep a fost primul din familia care a tinut racheta de tenis in mana. Pe la doar 4-5 ani, Simona mergea cu mama ei, Tania, sa-si ia fratele de la antrenamentele saptamanale la tenis. Orele petrecute pe bancuta, uitandu-se la fratele sau cum joaca tenis, au facut-o pe Simona sa-si doreasca sa intre si ea pe teren. Ceea ce s-a si intamplat, pe la varsta de patru ani si jumatate.Intre timp, Nicolae, fratele Simonei Halep, a renuntat la antrenamentele la tenis si i-a facut loc surorii sale mai mici.Nicolae administreaza acum toate afacerile pe care sportiva le are pe litoralul romanesc. El este insurat si are o fetita si un baiat, dupa care Simona Halep este topita.Simona Halep se afla la Miami, unde va participa la turneul de categorie Premier Mandatory, astfel ca nu isi poate sarbatori tatal si fratele decat online. O petrecere de familie va avea loc probabil la revenirea ei acasa.