"Simona Halep ar trebui sa-mi dea o parte din castiguri"

A avut atunci un turneu fantastic, depasind jucatoare "grele" precum Kuznetova, Jankovici, Vinsi sau radwansa.Insa pana a ajunge la aceste nume, ea a trecut in primul tur al calificarilor de anonima Alice Balducci, din Italia, scor 6-1, 6-0."Era o necunoscuta atunci cand a jucat cu mine. A inceput sa evolueze asa bine in meciul cu mine si apoi nu s-a mai oprit din crestere. Ar trebui sa primesc un procent din castigurile ei", a glumit Balducci intr-un interviu acordat presei din Cizma.Intre timp, jucatoarea din Italia, care nu a urcat mai mult de locul 360 WTA , s-a apucat de antrenorat la o academie de tenis din Civido (Bergamo). Mai joaca tenis doar la turneele ITF care se desfasoara in zona Bergamo.