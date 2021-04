Halep contra valului estic: cine vrea sa se vaccineze si cine nu

E cazul, de exemplu, al bielorusei Aryna Sabalenka, cea care a invins-o pe Halep la Stuttgart "Nu vreau sa ma vaccinez. Daca vom fi obligati pentru a participa la turnee, atunci o voi face, dar familia mea nu se va vaccina. Daca va trebui sa fac acest vacin il voi face pe cel mai scump si care nu imi va produce schimbari genetice".Sau al Elinei Svitolina, din Ucraina. "Mai astept, dar deocamdata nu e cazul. Nu vreau pentru ca au fost cateva cazuri cu efecte secundare, apoi timpul de testare a fost destul de mic. In plus, n-ai niciun avantaj din asta, noi, jucatorii trebuie sa stam tot in bula noastra la turnee".Rusul Rublev a declarat si el ca nu se pune la coada pentru vaccin, la fel cum liderul mondial Novak Djokovici nu e un fan al vaccinului.Lesne de observat, mai mult din estul Europei este aceasta tendinta.Nu e si cazul Simonei Halep care a declarat la Madrid: "Cred ca e important sa te vaccinezi, chiar daca la turnee noi stam tot in bula. E foarte bine sa vad ca ATP si WTA le dau posibilitatea jucatorilor sa se vaccineze in timpul competitiei."