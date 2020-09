Halep: Incep sa-mi reglez ritmul, dar nu e usor dupa atata pauza sa vin din nou in turneu si sa joc cu adversare foarte puternice

"A fost un meci dificil, ma asteptam la asta pentru ca e o jucatoare care loveste puternic mingea si nu prea stii unde loveste si e greu sa returnezi astfel de mingi. Dar mi-am revenit, am schimbat un pic jocul, am jucat un pic mai departe de ea si am incercat sa inalt si mingile un pic. Dupa ce ea s-a dereglat un pic, am inceput sa fiu si eu mai agresiva. Si in al doilea set a schimbat un pic jocul si nu a mai gresit atat de mult si atat de usor. In schimb, serviciul ei este foarte greu de returnat, are un kick extraordinar. Este o jucatoare tanara, foarte buna si meciurile contra ei sunt destul de grele, cum a fost si al meu. Chiar daca a fost primul, l-am simtit foarte greu", a declarat Simona pentru Digi Sport.Ea a mai spus ca incepe sa-si regleze ritmul si se bucura ca vede progres zi de zi. "Am servit foarte bine astazi, incep sa-mi reglez ritmul, dar nu e usor dupa atata pauza sa vin din nou in turneu si sa joc cu adversare foarte puternice, dar imi place la Roma si ma bucur ca vad progres de la zi la zi", a spus Simona Halep.Iulia Putinteva din Kazahstan va fi adversara Simonei Halep in sferturile de finala ale turneului de categorie Premier de la Roma.Putinteva a trecut in optimi de Elena Ribakina, tot din Kazahstan, cap de serie numarul 10, si locul 18 mondial, scor 4-6, 7-6 (3), 6-2, dupa doua ore si 40 de minute de joc.Tot vineri, Halep a trecut in optimi de Daiana Iastremska din Ucraina, locul 29 WTA , scor 7-5, 6-4, dupa o ora si 27 de minute.Halep si Putinteva s-au mai intalnit o singura data, in acest an la Australian Open , cand sportiva din Constanta s-a impus, scor 6-1, 6-4.