Simona Halep și Toni Iuruc s-au dezlănțuit pe scenă! Au "transpirat" imagini noi VIDEO

Simona Halep și Toni Iuruc au petrecut miercuri seara ca-n povești, după ce s-au cununat civil.

Loredana Groza a făcut show la petrecere, iar mirii au cântat și au dansat pe scenă alături de ea.

Chiar dacă toți participanții au fost rugați să nu facă filmări, un invitat a imortalizat momentul în care Simona și Toni s-au dezlănțuit pe scenă, alături de Loredana.

Artista le-a și transmis un mesaj pe Instagram. Simona și Toni, casă de piatră!

Fostul lider WTA Simona Halep s-a căsătorit civil, miercuri, cu omul de afaceri Toni Iuruc. Cei doi sunt împreună de aproape 2 ani.

