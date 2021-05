Simona Halep are amintiri minunate cu adversara de azi VIDEO

Halep si Kerber s-au intalnit de 9 ori pana acum, scorul direct fiind favorabil romancei, care conduce cu 5-4.Ultima intalnire dintre cele doua sportive a fost acum doi ani, la Eastbourne, pe iarba, unde Kerber s-a impus cu 6-4, 6-3.Cu un an inainte insa, Halep a obtinut doua victorii fabuloase in fata nemtoaicei.Mai intai a invins-o in semifinale la Australian Open cu 6-3, 4-6, 9-7, iar apoi in sferturi la Roland Garros cu 6-7, 6-3, 6-2.O alta victorie de rasunet pentru Halep a fost in 2014, in finala de la Doha , castigata de Simona cu 6-3, 6-2.