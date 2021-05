Cine e adversara Simonei de azi: are parinti polonezi, iar antrenorul i-a fost iubit

Ambii parinti ai ei sunt polonezi, iar Kerber are dubla cetatenie, germana si poloneza. De altfel, ea si vorbeste fluent limba poloneza.Kerber a crescut la Kiel, in Germania, dar la 12 ani s-a mutat in Polonia, la Puszczykowo, unde bunica din partea mamei detinea un centru de tenis.Este antrenata de Torben Beltz (44 de ani). E vorba de o relatie cu multe "nabadai", cei doi despartindu-se si impacandu-se de mai multe ori. Iar la mijloc a fost vorba si de o relatie romantica. Cei doi au lucrat impreuna incepand din anul 2003, atunci cand nemtoaica nu avea decat 15 ani. Kerber si Beltz s-au separat ultima data in 2017, pentru a relua colaborarea in 2020.Intr-un interviu acordat recent, Kerber a spus ca e singura si ca nu e in cautarea vreunui partener.Pandemia a afectat-o destul de mult, la un moment dat intrebandu-se daca chiar trebuie sa faca atatea sacrificii. "Te antrenezi in fiecare zi, mergi la turnei, pierzi sau castigi, te intorci acasa. Cateodata chiar te intrebi daca merita".Kerber ocupa acum locul 26 WTA