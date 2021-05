Ce are in comun chinezoaica Saisai Zheng, viitoarea adversara a Simonei Halep, cu Gica Hagi

Mai departe, Simona va da piept cu o chinezoaica, Saisai Zheng.Ocupanta locului 57 in clasamentul mondial, asiatica a invins-o cu scorul de 6-2, 3-6, 6-1 pe poloneza Magda Linette.De-a lungul timpului, Halep si Zheng au mai fost adversare de doua ori, in 2015 la Shenzhen si in 2018 la Madrid, iar romanca s-a impus in ambele meciuri.Saisai este a treia jucatoare a Chinei, in ierarhia WTA , dupa Suai Zhamg (44 WTA) si Qiang Wang (47 WTA).Sportiva de 27 de ani este nascuta in aceeasi zi cu Gheorghe Hagi, pe 5 februarie, tot atunci fiind nascuti si Cristiano Ronaldo sau Neymar Saisai Zhang are un singur titlu WTA, castigat in cariera.