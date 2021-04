"Cum are tupeul Halep sa pretinda asa ceva?" O fosta mare campioana da de pamant cu Simona

Intr-un comentariu pe pagina de Facebook a jurnalistului Andrei Nourescu, fosta mare campioana Beatrice Caslaru se opune categoric acestei idei. "Cine vrea ea sa fie?? Cum se face ca are tupeul sa pretinda asta cand ar fi fair-play inainte sa castige medalie si apoi, peste trei ani, sa ceara steagul! Sau hai sa ii dam steagul ca poate ne aduce aurul olimpic"."Eu nu voi uita cand doamna Lipa a purtat drapelul la Olimpiada si nu a comentat nimeni. Ca nu te poti egala cu palmaresul lor, al campionilor! Pe mine Halep nu ma convinge deloc ca merita sa poarte drapelul", a mai scris Beatrice Caslaru.Beatrice Caslaru (45 de ani) este dubla medaliata la Jocurile Olimpice de la Sydney, cand a castigat o medalie de argint si una de bronz. De asemenea, ea are in palmares multiple medalii la Mondialele si la Europenele de inot.