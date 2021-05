Surpriza mare: Simona Halep are un nou antrenor! "E un om deosebit"

Este vorba de Daniel Dobre, antrenor care a mai pregatit-o in trecut pe Simona.Acesta va fi "secundul" lui Darren Cahill si o va ajuta pe Simona indeosebi cu pregatirea din Romania."E un om deosebit si ma bucur sa il am din nou alaturi de mine", a spus Halep pentru AntenaSport.Dobre este cel care i-a fost Simonei alaturi in campania de success de la Wimbledon , din 2019. Era perioada in care Cahill si Simona intrerupsesera colaborarea.