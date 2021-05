Punctajul Simonei Halep "intra la apa". Ce jucatoare vine tare din urma si o poate intrece

Halep avea de aparat punctele cucerite in 2019, cand a ajuns pana in finala la Madrid (turneul din 2020 nu s-a tinut).Cum romanca a fost invinsa in optimi in fata lui Elise Mertens, ea va pierde 530 de puncte si va ajunge de luni la 6.520 de puncte.Cu acest total, ea isi va pastra pozitia a treia, insa vine tare din urma bielorusa Aryna Sablaneka, cea care a invins-o pe Halep la Stuttgart. Calificata in sferturi, Sabaenka poate ajunge la un maxim de 6.195 de puncte daca va castiga turneul.Daca Simona e inca in zona de siguranta in ceee ce priveste locul 3, pozitia ii poate fi amenintata dupa turneul urmator, cel de la Roma. Halep a castigat anul trecut la Foro Italico si din nou va avea de aparat foarte multe puncte.