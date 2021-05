Simona Halep: "A fost o nebunie. Nu voi uita asta niciodata" VIDEO

Ea e in aceste momente la Roma pentru turneul de la Foro Italico. E locul in care povestea de succes dintre Simona Halep si sportul-alb a inceput in urma cu opt ani.Tot ceea ce facuse Simona Halep pana la momentul Roma 2013 (eliminari din primul sau al doilea tur pe la mai toate turneele) nu prevedea cariera fulminanta ulterioara a romancei.Si la Roma venea tot dupa un esec in primul tur. Primise un wild-card la Madrid si intrase direct pe tabloul principal, dar fusese invinsa dupa un meci maraton de trei ore de iberica Lourdes Dominguez Lino.Simona a explicat mai tarziu ca meciul cu Lourdes Dominguez i-a demonstrat siesi ca e capabila de lucruri mai mari, ca totul tine de incredere. Incarcata cu acest bagaj moral, Halep a sosit in capitala Italiei pregatita sa se bata pentru fiecare punct."Imi amintesc acele vremuri de parca erau ieri si simt emotiile pe care le aveam atunci. Fiecare meci a fost un meci nebun cu un adversar atat de bun in fiecare zi pe care trebuia sa il confrunt. Emotiile au fost mari, o nebunie!Nu stiam de fapt cum sa ma descurc, pentru ca era cel mai mare turneu pe care il jucam in acel moment. Fiind in calificari, castigandu-le si participand pe tabloul principal, era deja uimitor pentru mine. Apoi, faptul ca jucam tot mai bine in fiecare zi, ca imi gaseam ritmul si invingeam jucatori de top imi dadea multa incredere.Nu voi uita niciodata acest turneu pentru ca aici am inceput totul. Si dupa asta, da, este o nebunie cum a castigat sase titluri in acel an".Simona Halep a intrat la Roma de pe locul 64 WTA. A urcat 20 de locuri, apoi a castigat sase turnee si a terminat anul 2013 pe locul 11, fiind desemnata de WTA jucatoarea cu cel mai mare progres.Simona Halep la Roma 2013Calificari - Alice Balducci 6-1, 6-0Calificari - Daniela Hantuchova 6-4, 6-2Turul I - Svetlana Kuznetova 6-1, 6-1Turul II - Agnieszka Radwanska 6-7, 6-1, 6-2Optimi - Roberta Vinci 6-4, 6-2Sferturi - Jelena Jankovici 4-6, 6-0, 7-5Semifinale - Serena Williams 3-6, 0-6Imagini din meciul cu Roberta Vinci