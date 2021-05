Traseul infernal al Simonei Halep la Roma: posibil sfert cu Bianca Andreescu

Din postura de campioana la Roma anul trecut, Simona Halep are de aparat o zestre de 900 de puncte, altfel ea va fi intrecuta de Aryna Sabalenka! Iar traseul Simonei e unul infernal. Daca in primul tur nu participa, din turul al doilea incepe urcusul. Ea ar putea juca impotriva lui Kerber, iar in in optimi cu Johanna Konta sau cu Marketa Vondrousova.In sferturi, Simona ar putea da peste Bianca Andreescu sau Petra Kvitova, iar in semifinale o asteapta Serena Williams sau Naomi Osaka , daca favoritele isi castiga meciurile.In orice caz, Simona are "un munte" de urcat la Roma, si daca ajunge in finala e posibil sa apara in ultimul act una dintre cele mai in forma jucatoare ale momentului, Barty sau Sabalenka.Finaliste la Stuttgart si Madrid, Barty si Sabalena nu mai pot ajunge in ultimul act si la Roma. Ele s-ar putea intersecta inca din faza sferturilor.Turul I: byeTurul al doilea: Angelique Kerber sau jucatoare venita din calificariOptimi: Johanna Konta, Marketa Vondrousova, Jelena Ostapenko Sferturi: Bianca Andreescu, Petra KvitovaSemifinale: Naomi Osaka, Serena WilliamsFinala: Ashleigh Barty , Aryna Sabalenka, Elina Svitolina