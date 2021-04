Simona Halep nu-si ascunde intentiile: "Vreau asta cu disperare"

Adversara ei se va alege dintre Marie Bouzkova (Cehia) si Marketa Vondrousova (Cehia), partida care are loc azi.Simona a castigat 7 turnee diferite pe zgura, de la Roland Garros, la Madrid, Roma sau Bucuresti. Insa nu si la Stuttgart, unde a pierdut de doua ori in primul tur, o data in sferturi si de doua ori in semifinale.Din cauza faptului ca turneul e indoor, si zgura e diferita, avantajand jucatoarele care lovesc mai puternic. Nu degeaba acest turneu a fost castigat in trecut de tenismene precum Lindsay Davenport sau Maria Sarapova.Insa Halep nu face niciun secret din dorinta ei de a se impune in premiera la Stuttgart: "Imi doresc cu disperare trofeul. E un turneu frumos, conditiile sunt bune, oamenii sunt draguti cu mine si, da, imi doresc sa castig acest turneu la fel cum imi doresc sa castig toate turneele pe zgura daca este posibil".