Portret magulitor pentru Simona Halep: Nu ne putem imagina turneul fara ea

Pe site-ul turneului ea este descrisa intr-un articol ca un adevarat punct de referinta al competitiei. "E aproape imposibil sa ne imaginam o noua editie a Mutua Madrid Open fara prezenta Simonei Halep, cea mai de succes jucatoare a turneului. La 29 de ani, este singura care a jucat patru finale ale turneului, castigand doua si fiind invinsa in alte doua. Actualul numar 3 mondial vine la Madrid din 2011 incoace", se arata in articol.Constanta Simonei Halep este si ea remarcata: "Este in Top 10 din 2014. Sunt 346 de saptamani de cand e in acest grup select, intrecand jucatoare precum Lindsay Davenport.""La Madrid, vrea sa ne prezinte o noua versiune a ei, capabila sa produca emotie si puncte extraordinare", se arata in articol.