Cea mai trista "profetie": cand va iesi Simona Halep din Top 10 WTA

#exclusiv Din pacate, @Simona_Halep va iesi din Top 10 WTA pe 16 august, dupa 394 de saptamani.😔 Va pierde punctele de la Toronto si Praga, la Montreal nu s-a inscris, iar conform lui @darren_cahill, citat de Eurosport, cel mai devreme va reveni la Cincinnati.



Ea a pierdut cele 2.000 de puncte castigate in 2019 si a cazut pana pe locul 9 WTA.Halep ar putea reveni pe teren abia la Cincinnati Open, dupa declaratiile antrenorului Darren Cahill. Asta inseamna ca ea va mai pierde punctele pe care le-a castigat in Canada in 2019 (in 2020 turneul Rogers Cup nu s-a tinut), plus punctele obtinute la Praga anul trecut, cand a cucerit trofeul in Cehia.Daniel Radu, un specialist in tenis, a facut calculele si a anticipat ca pe 16 august Simona Halep va iesi din Top 10 WTA dupa 394 de saptamani.