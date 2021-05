Simona Halep a decis sa plece de langa Ion Tiriac, omul care i-a influentat viata si cariera

Tiriac este cel care a invatat-o pe Simona sa investeasca banii castigati in tenis, astfel ca o mare parte dintre cei peste 30 de milioane de dolari acumulati de jucatoarea noastra, au ajuns in imobiliare.Tot prin intermediul lui Ion Tiriac, Simona si-a achizitionat un apartamenet in complexul Stejarii Country Club, din padurea Baneasa, unde este vecina chiar cu omul de afaceri, dar si cu alte nume grele, precum Elena Udrea sau Sorana Cirstea Ulterior acestei achizitii, Simona a mai cumparat o vila in cartierul Primaverii, pe care a renovat-o, schimbandu-i complet fata. Lucrarile au fost finalizate de curand, drept pentru care numarul 3 mondial, care s-a intors de la Roma in carje, s-a mutat acolo, alaturi de iubitul ei, Toni Iuruc, parasind astfel cartierul in care statea alaturi de Ion Tiriac.