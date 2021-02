Simona Halep va lupta si anul acesta pentru un Porsche

Niciuna dintre cele trei jucatoare de pe podiumul WTA nu a castigat vreodata turneul de la Stuttgart, pentru Barty fiind chiar prima participare. Simona Halep a fost de doua ori in semifinale, in 2015 si 2017.Printre celelalte participante la editia din 2021 sunt Karolina Pliskova , Petra Kvitova (detinatoarea titlului) si Angelique Kerber Turneul Porsche Tennis Grand Prix este cel mai vechi turneu ce se desfasoara in sala si este singurul din calendarul WTA ce se desfasara in sala pe zgura.In afara premiului in bani, castigatoarea primeste si un Porsche Carrera decapotabil.Simona Halep are in palmares 22 de titluri WTA, dintre care doua de Grand Slam.Citeste si: