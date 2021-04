Cazata la unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Istanbul, Shangri-La Bosphorus, ea este insotita de iubitul sau, Toni Iuruc, care a scos-o si la o plimbare cu salupa pe Bosfor.In mod normal, o camera la hotelul de lux la care e cazata Simona costa in jur de 500 de euro pe noapte.Turcii s-au dovedit foarte ospitalieri si incantati ca au gazduit o asemenea vedeta. Printre altele, ei i-au amenajat gustarile in forma de racheta de tenis sau de minge, iar in camera Simonei au rulat imagini cu ea dupa ce a castigat Wimbledonul.