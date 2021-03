O noua finala pentru Horia Tecau, la Rotterdam. Romanul cauta al 38-lea trofeu din cariera

Invingatorii au incheiat cu 6 asi si 3 duble greseli, in timp ce invinsii au avut 5 asi si o dubla greseala. Nicio echipa nu si-a pierdut serviciul, fiecare salvand cate doua mingi de break.Echilibrul a fost evidentiat si de numarul total de puncte, 83 pentru Tecau si Krawietz si 81 pentru Kontinen si Roger-Vasselin.In primul set, Tecau si Krawietz au facut diferenta in tiebreak, desprinzandu-se la 5-0, pentru a se impune cu 7-5. In tiebreak-ul actului secund, Tecau si Krawietz au avut 3-2, dar au pierdut apoi cinci puncte la rand si setul. Perechea romano-germana a fost mai buna in super tiebreak, in care au condus cu 4-1, 7-2 si 9-5, incheind cu 10-6.Tecau si Krawietz si-au asigurat un cec de 22.500 euro si 300 de puncte ATP la dublu.In ultimul act, Tecau si echipierul sau vor infrunta cuplul croat Nikola Mektic/Mate Pavic, cap de serie numarul doi, care a dispus in semifinale de francezii Jeremy Chardy/Frederic Martin cu 7-6 (3), 6-7 (11), 10-4, dupa o ora si 56 de minute. Pentru croati e a treia finala din acest an, dupa cele de la Antalya si Murray River Open ( Melbourne ).Tecau a castigat in 2015 titlul in proba de dublu la Rotterdam alaturi de olandezul Jean-Julien Rojer, iar in 2014 si 2019 au fost finalisti. Tecau a mai disputat o finala la Rotterdam alaturi de suedezul Robert Lindstedt (2012).Horia Tecau are in palmares 37 de titluri si a mai jucat 21 de finale. Krawietz are 4 titluri si a mai jucat o finala.Citeste si: