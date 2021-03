Horia Tecau a pierdut prima finala din 2021. Tenismenul roman a jucat a cincea oara cu trofeul pe masa la Rotterdam

In ultimul act, romanul si colegul sau au fost invinsi, cu scorul de 7-6 (7), 6-2, de echipa croata Nikola Mektic/Mate Pavic, cap de serie numarul 2.Castigatorii turneului vor primi un premiu total de 29.100 de euro si cate 500 de puncte, iar invinsii din finala 22.500 de euro si 300 de puncte. Tecau a castigat editia din 2015 a acestui turneu , in echipa cu olandezul Jean-Julien Rojer. El a mai disputat alte trei finale, in 2012, 2014 si 2019, toate pierdute, prima alaturi de suedezul Robert Lindstedt, celelalte cu Rojer.Citeste si: