Turneul de la Madrid: calificare lejera pentru Horia Tecau in proba de dublu. Cu cine va juca in faza urmatoare

Ei au trecut, marti, in turul I, cu scorul de 6-3, 6-4, de cuplul Henri Kontinen/Edouard Roger-Vasselin (Finlanda/Franta). In meciul urmator, Tecau si Krawietz vor da piept cu echipa Ivan Dodig/Filip Polasek (Croatia/Slovacia) , cap de serie numarul 4, direct acceptata in aceasta faza.Calificarea in optimi este recompensata la Madrid Open cu un premiu de 13.810 euro si cu cate 90 de puncte ATP.