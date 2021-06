Nedreptatea lui Horia Tecau! Cati bani a castigat romanul cu cele 38 de titluri la dublu pe care si le-a adjudecat ANALIZA

Tecau si Krawietz au invins, in ultimul act, cu scorul 7-6 (4), 6-4, echipa Felix Auger-Aliassime/Hubert Hurkacz (Canada/Polonia) si au primit un premiu in valoare de 40.200 de euro.Pentru Tecau (36 de ani) este al 38-lea titlu castigat in cariera sa, o performanta cu care nu sunt multi cei care se pot lauda, ma ales ca intre titlurile sale sunt si doua de Grand Slam ( Wimbledon si US Open), unul de dublu mixt ( Australian Open ) si un Turneu al Campionilor.Cu toate acestea, pentru ca sumele incasate la dublu nu sunt atat de mari ca la simplu, Horia a acumulat in 20 de ani de ATP doar 5.675.810 dolari, o recompense financiara mica, comparative cu rezultatele sale.Ca o comparatie, Sorana Cirstea , care are in palmares doar doua titluri WTA , ambele la tunee fara anvergura, a strans din tenis 6,2 milioane de dolari, iar Irina Begu , cu patru titluri WTA, a pus in conturi 5,7 milioane de dolari.Dupa Ilie Nastase , care are in palmares 109 titluri ATP (64 simplu si 45 dublu), Horia Tecau este cel mai laureat tenismen roman, avand mai multe trofee chiar si decat Simona Halep (22 titluri).