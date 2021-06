Lovitura pentru Horia Tecau, care ii poate narui unul dintre cele mai mari vise

Sportivul roman simte insa presiunea faptului ca ar putea rata prezenta la Jocurile Olimpice de la Tokyo.Aflat pe locul 23 in clasamentul mondial de dublu, Horia nu mai are nici o sansa sa intre in Top 10 pana la finalul Roland Garros-ului, chiar daca face pereche cu unul dintre castigatorii ultimelor doua editii, Kevin Krawietz, nici macar daca va castiga competitia.Lista calificatilor se anunta dupa turneul parizian, iar prezenta intre primii 10 era foarte importanta, pentru ca asigura calificarea automata la Tokyo. Apoi, incepe un adevarat calcul al valorii perechilor ramase pe dinafara, adunand locurile partenerilor, calcul care nu avantajeaza Romania, Florin Mergea fiind in afara Top 150 ATP - e obligatoriu ca echipele sa fie formate din jucatori din aceeasi tara.Drept urmare, daca vicecampionii olimpici nu vor primi o invitatie speciala din partea ATP, este posibil ca Horia Tecau si Florin Mergea, sa vada competitia la televizor si sa nu poata lupta pentru medalia de argint, pe care au ratat-o la Rio de Janeiro, in urma cu patru ani."Pozitia mea e incerta pentru Tokyo, ca si barem de calificare exista o sansa, prin accederea mea in Top 10. Dar pentru asta ar fi trebuit sa castig anul asta niste turnee mari, Masters Series sau Grand Slam. La cum e clasamentul acum, echipele din fata, primele 4-5 echipe au puncte foarte multe si greu sa piarda si sa iasa de acolo", a declarat Horia Tecau la TVR.Daca Horia nu participa la Jocurile Olimpice, atunci nici dublul mixt de vis Simona Halep / Horia Tecau nu va fi prezent pe terenurile japoneze. Conform regulamentului, perechile de mixt se formeaza doar dintre participantii la intrecerea olimpica, pentru a nu mari si mai mult numarul sportivilor de la aceasta intrecere.