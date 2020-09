Horia Tecau si olandezul Rojer s-au calificat in sferturi la US Open. Victorie uriasa impotriva principalilor favoriti

Cea mai mare surpriza a competitiei de dublu masculin de la US Open a fost produsa de cuplul romano-olandez format din Horia Tecau si Jean-Julien Rojer. In turul al doilea, cei doi au trecut dupa un meci de mare lupta (4-6, 6-3, 6-4) de columbienii Juan Sebastian Cabal si Robert Farah, nimeni alta decat perechea care detinea statutul de cap de serie numarul 1.Astfel, Tecau si Rojer vor avea ocazia sa forteze calificarea in semifinale la turneul pe care l-au castigat in 2017. Adversarii din sferturi se vor alege in urma confruntarii in care nemtii Krawietz si Mies vor da piept cu indianul Bopanna si canadianul Shapovalov.