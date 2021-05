Veste trista pentru Simona Halep, in privinta participarii la Jocurile Olimpice

Halep rateaza Roland Garrosul, dar spera totusi sa poata juca la Wimbledon si apoi la Jocurile Olimpice.Din pacate, la Tokyo s-au schimbat putin regulile si asteptata prezenta a perechii dintre Simona Halep si Horia Tecau , care parea sa aiba o sansa buna la medalii in competitia de dublu mixt, este sub semnul intrebarii."Am vorbit cu Simona... un ghinion sa se intample o asemenea accidentare intr-un asa moment, dar, in sport, cand iti duci scopul la limite, constant, in fiecare zi, se intampla. Mai important este ce face acum si ce va face ca sa nu se mai intample acest lucru. Sper sa isi revina cat mai repede. Experienta are, incredere are, cu siguranta, cand va fi sanatoasa, va reveni in top.Sper ca va participa la Wimbledon, la Jocurile Olimpice, chiar intr-o forma foarte buna. Pentru mixt, conform regulamentului, trebuie sa fii in proba de dublu ca sa te inscrii la mixt. Invitatii speciale nu se fac anul acesta. Au schimbat un pic regulile pentru conditiile de fata si ne ingreuneaza si mai mult participarea.Dupa Roland Garros, cand se trage linie, vom vedea unde suntem si ce sanse sunt sa ajungem la Tokyo", a declarat Horia Tecau, la Digi Sport.