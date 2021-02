O taiwaneza de 35 de ani a furnizat surpriza noptii la Australian Open

Queen Hsieh is into her first singles major quarterfinal after 19 years on tour! Genuinely excited for her pic.twitter.com/SnvgMEhvEC - WTA Tea (@WTATea) February 14, 2021

Taiwaneza Su Wei Hsieh, in varsta de 35 de ani, locul 72 WTA , si-a mai trecut in cont o victima, invingand-o in doua seturi pe cehoaica Marketa Vondrousova, cea care a eliminat-o pe Sorana Cirstea Hsieh, care e o maestra a surprizelor (in 2018 a eliminata-o pe Simona Halep la Wimbledon ) s-a impus cu 6-4, 6-2 si va juca in sferturi cu Naomi Osaka Su Wei Hsieh le eliminase anterior pe Pironkova, Bianca Andreescu si Sara Erani.Aceasta este cea mai mare performanta a sportivei din Taiwan, care a asteptat 19 ani ca sa ajunga in sferturile de finala ale unui turneu de Grand Slam.Citeste si: