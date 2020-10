Iga Swiatek, in izolare dupa ce a fost in contact cu presedintele Poloniei, Andrzej Duda, testat pozitiv

Vineri, Swiatek a fost decorata de presedintele polonez, pentru succesul inregistrat la Paris. A doua zi, Duda a primit rezultatul pozitiv al testului sau pentru noul coronavirus.Sportiva a precizat pe retelele de socializare ca ea si staff-ul ei au intrat in izolare, fara sa prezinte simptome ale bolii Covid-19."Nici eu, nici staff-ul meu nu manifestam simptome. Suntem testati in mod regulat. Am fost plasati in carantina conform procedurii. Ne vom testa din nou peste trei zile. Ramaneti sanatosi si fiti prudenti", a scris Swiatek.Iga Swaitek, 19 ani, a castigat Franch open, la 10 octombrie, dupa ce a invins-o in finala pe americanca Sofia Kenin, scor 6-4, 6-1. In optimi, poloneza a trecut de Simona Halep , cu scorul de 6-1, 6-2.Citeste si: