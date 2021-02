Simona Halep a ratat sansa unei revanse istorice

🇵🇱 @iga_swiatek stormed to the 2020 Roland Garros title and didn't drop a set.



Iga Swiatek, ultima campioana de la Roland Garros, a parasit competitia in optimi. Poloneza a fost depasita in doua seturi, scor 6-4, 6-2, de Ekaterina Alexandrova.Daca ar fi trecut de Alexandrova, Iga Swiatek s-ar fi reintalnit cu Simona Halep si ar fi fost o posibila revansa pentru jucatoarea noastra, care a fost eliminata anul trecut in optimile de la Roland Garros, unde era cotata ca favorita la castigarea trofeului. Irina Begu vs Naomi Osaka Simona Halep vs Ekaterina AlexandrovaKarolina Muchova vs Kaia KanepiElise Mertens vs Elina SvitolinaCiteste si>