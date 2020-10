FOTO Invingatoarea Simonei Halep la Roland-Garros a dus trofeul pe "acoperisul" Parisului. Rafa Nadal a fost si el acolo

De aceasta data, in conditiile pandemiei, ceremoniile au fost restranse, iar Iga Swiatek si Rafael Nadal nu s-au pozat unul langa celalalt, asa cum se intampla pana in prezent."Pe acoperisul Parisului", a precizat contul oficial de Twitter al competitiei, alaturand imaginile separate cu Swiatek si Nadal, ambii fiind surprinsi undeva la inaltime, cu Turnul Eiffel in fundal.Poloneza Iga Swiatek e tenismena care a eliminat-o pe Simona Halep in optimile de finala la Roland-Garros, cun un scor categoric, 6-1, 6-2.