Ilie Nastase, despre Australian Open: "2000 de ani nu ma duceam acolo"

"Trebuia anulat turneul asta pentru mine. Daca s-a anulat cel mai important turneu din lume, Wimbledon , nu stiu de ce nu le-au amanat pe toate. Pentru mine e un antrenament. Nici nu imi face placere sa ma uit. Sunt meciuri care nu au farmec, totul e trist. Jucatorii sunt tristi, nu se bucura. E vorba de bani, probabil. Ca spectacol, nu are nicio treaba. Daca imi spuneau mie ca trebuie sa stau 14 zile in carantina, 2000 de ani nu ma duceam. Cum sa dau la peretele din camera de la hotel? E ridicol, e bataie de joc. Probabil ca sunt obligate si de sponsori", a spus Ilie Nastase , conform as.ro In toata cariera sa, Ilie Nastase a participat o singura data la Australian Open, evitand deplasarea din cauza distantei lungi.Romania a avut cinci sportive pe tabloul feminin de simplu, dar trei dintre ele au parasit competitia.Toti tenismenii au fost obligati inainte de turneu sa stea timp de 14 zile in carantina.Citeste si: