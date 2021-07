Ilie Năstase împlinește astăzi 75 de ani! Care sunt meritele pe care nu i le poate lua nimeni

• A fost primul NR1 ATP din istoria tenisului• Are 58 de titluri la simplu câștigate de-a lungul carierei sale, printre care se numără US Open în 1972, respectiv Roland Garros în 1973.• La dublu a câștigat turneele de la Wimbledon în 1973, Roland Garros în 1970 și US Open în 1975.• A câștigat, de asemenea, de patru ori Turneul Campionilor în anii 1971, 1972, 1973 și 1975.• Pentru echipa de Cupa Davis a României a jucat timp de 18 ani un număr de 146 de meciuri de simplu și dublu, câștigând 109. Alături de Ion Țiriac a fost finalist al Cupei Davis de trei ori, în 1969, 1971 și 1972.• A fost pe locul doi la simplu de la Wimbledon de două ori, în 1972, jucând finala împotriva lui Stan Smith și, în 1976, împotriva lui Björn Borg.• A fost desemnat de patru ori „Cel mai bun sportiv român al anului” în 1969, 1972, 1973 și 1974