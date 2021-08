De ce este 23 august o zi memorabilă pentru tenisul românesc. "Cum ați aranjat, domnule?"

Iar primul lider mondial din istoria tenisului masculin a fost nimeni altul decât Ilie Năstase.Acesta venea după un French Open câștigat fără set pierdut, dar și după multe alte turnee pe care le cucerise în acel an, precum Roma, Madrid, Barcelona sau Monte Carlo.Era cel mai bun an din cariera lui Nasty. Așa că, logic, Ilie a fost prmul lider ATP.“Mi-au dat trofeul pe 23 august, la New York. Toată lumea zicea, cum ați aranjat domnule, să luați trofeul de ziua României? Se vorbea că o să fie clasament computerizat, dar nu se știa când. Anul ăla a fost cel mai bun al meu, am câștigat multe turnee”, a spus Ilie Năstase.Ilie a rezistat 40 de săptămâni pe locul unu ATP, până pe 3 iunie 1974, când a fost întrecut de australianul John Newcombe.