Ilie Nastase, dupa infectarea Simonei Halep cu coronavirus: "Nu ma duc la alegeri si ii indemn pe toti romanii sa nu mearga"

"Eu n-am nevoie nici de Iohannis, nici de Orban, am nevoie de doctorii care se pricep. Nu ma duc la alegeri si ii indemn pe toti romanii sa nu mearga la alegeri. Cu riscul de a ma baga la puscarie", a declarat Nastase pentru prosport.ro."Cred ca am luat-o razna. Ne indeamna sa mergem la alegeri in timp ce in toate celelalte tari s-a inchis totul in afara de scoli. Cred ca suntem prosti rau de tot. Nu putem merge sa alegem mai tarziu, trebuie sa mergem acum?", a adaugat Ilie Nastase.