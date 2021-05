Cum a ajuns Ilie Nastase sa fie primul sportiv "semnat" de Nike: "M-am simtit jefuit"

In cartea sa "Dog Shoe", Phil Knight rememoreaza intalnirea de pomina pe care a avut-o cu Ilie Nastase. Totul se intampla in 1972, inainte ca ATP sa intocmeasca un clasament oficial, iar romanul sa fie plasat in frutnea ierarhiei. Romanul era Ilie Nastase, alias Nasty, si de fiecare data cand trimitea smash-ul sau faimos, de fiecare data cand se ridica in picioare si trimitea un alt serviciu nereturnabil, lumea ne vedea logo-ul.Stiam de ceva timp ca sustinerea sportivilor era importanta. Daca am concura cu Adidas - ca sa nu mai vorbim de Puma si Gola, si Diadora si Head, si Wilson si Spalding, si Karhu si Etonic si New Balance si toate celelalte marci care au aparut in anii 1970 - am avea nevoie de sportivi de top purtand si vorbind despre marca noastra.Dar inca nu aveam bani pentru a plati sportivi de top", scrie Phil Knight in cartea sa."Acum, aveam aici un sportiv de top care purta deja Nike si castiga in el. Cat de greu ar putea fi sa-l semnezi? Am gasit numarul agentuluilui Nastase. Am sunat si i-am oferit o afacere. Am spus ca ii voi da 5.000 de dolari - m-am balbait in timp ce spuneam suma - daca baiatul lui ar purta lucrurile noastre. A contracarat cu 15.000 de dolari. Cat am urat sa negociez!"."Nastase juca un turneu in acel weekend in Omaha, a spus agentul. Mi-a sugerat sa zbor cu hartiile. Am cunoscut-o pe Nasty si pe sotia sa, Dominique, o femeie uimitoare, in acea vineri seara, la un restaurant din centrul orasului Omaha. Dupa ce l-am facut sa semneze pe linia punctata, dupa ce am pus hartiile in servieta, am sarbatorit. O sticla de vin, o alta sticla de vin.La un moment dat, dintr-un anumit motiv, am inceput sa vorbesc cu accent romanesc si, dintr-un anumit motiv, Nasty a inceput sa ma numeasca Nasty si, fara niciun motiv, sotia sa supermodel a inceput sa faca ochi ochi dulci tuturor, inclusiv mie, si pana la sfarsitul noptii, impiedicandu-ma in camera mea, m-am simtit ca un campion de tenis, un magnat si un rege.M-am intins in pat si m-am uitat fix la contract. Zece mii de dolari, am spus cu voce tare. Zece. Mii. Dolari. A fost o avere. Dar Nike avea un sportiv celebru in portofoliu".Interesant este ca inteleegrea din Nastase si Nike nu a durat foarte multe, Nasty devenind peste un an reprezentantul firmei adidas. Si azi Nastase este imaginea firmai germane.