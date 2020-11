Ilie Nastase, tata pentru a sasea oara, la 74 de ani? "Ne dorim o fetita, sa joace tenis, ca Simona"

Chiar daca are deja 5 copii, Ilie Nastase face tot posibilul pentru a deveni din nou tata. "Ne gandim sa facem acest copil, daca eu sunt in puteri. Daca nu, o sa gasim o metoda, pentru ca as dori sa am un copil cu Ioana. Vreau sa facem asta, pentru ca un copil inseamna familie", a spus fostul mare sportiv la emisiunea moderata de Denise Rifai, la Kanal D."Ne dorim sa facem o fetita, este ideea Ioanei, care sa devina o alta Simona Halep . O vom putea indruma sa joace tenis si ii vom oferi toata sustinerea noastra daca va avea stofa de jucatoare", a completat Nastase.Citeste si: Ilie Nastase, dupa infectarea Simonei Halep cu coronavirus: "Nu ma duc la alegeri si ii indemn pe toti romanii sa nu mearga"