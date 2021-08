Poveste delicioasă cu Ilie Năstase: cum a fost convins să lase fotbalul pentru tenis

Crescut aproape de baza Progresul,Ilie Năstase era fascinat de tenis și petrecea ore întregi uitându-se la oamenii care jucau acolo, fie că era vorba de meciuri de Cupa Davis sau de întâlniri de amatori între angajații de la BNR Dar Ilie Năstase era pasionat și de fotbal. El a lăsat definitiv fotbalul în favoarea tenisului pentru... o ciocolată mai mare."Aveam 5 ani și am plecat din fața casei cu o rachetă în mână și cu o minge de fotbal. Și cum terenul de fotbal era mai aproape de casă, am luat balonul și am făcut turul terenului cu balonul la picior și cu racheta în mână.La 14 ani eu tot jucam fotbal si veneam cu vânătăi acasă, că mă și întreba mama de unde vin așa.Colonelul Chivaru era antrenor la tenis, colonelul Catană era la fotbal. Antrenorul de la fotbal vedea că eu trag mai mult spre tenis și mi-a zis: Ilie, să știi că dacă rămâi la fotbal, îți aduc o ciocolată mică! La care eu am răspuns: Să știți că îmi plac și ciocolatele mari!Antrenorul de la tenis a auzit și a doua zi a venit cu o ciocolată mare. Și am zis: Gata, la tenis!Tenisul e un sport foarte complex, trebuie să ai și fizic, și detentă, să fii și iute. Eu din naștere cred că am avut intuiția asta, știam dinainte unde se duce mingea", a povestit Ilie Năstase pentru podcastul Școala Sportivă.